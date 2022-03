ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen von 67 auf 61 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Joseph Barnet-Lamb begründete das niedrigere Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie unter anderem mit höheren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten. Operativ habe der Portalbetreiber im Schlussquartal 2021 gut abgeschnitten. Mit Blick auf die Bewertung der Aktien seien die Papiere des norwegischen Kontrahenten Adevinta aber attraktiver./bek/gl



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.