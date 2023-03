ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach endgültigen Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57,90 Euro belassen. Die Resultate des Online-Immobilienmarktplatzes entsprächen den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Adam Berlin am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Auch der Ausblick enthalte keine Überraschungen mehr. Zum angekündigten Aktienrückkauf über 100 Millionen Euro merkte Berlin an, er habe bereits Aktienrückkäufe für jeweils 50 Millionen Euro im laufenden sowie im kommenden Jahr erwartet. Die angekündigte Dividende liegt knapp über seiner Prognose./gl/bek



