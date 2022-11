NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Online-Immobilienmarktplatz habe besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Freitag vorliegenden Studie und hob ihre Umsatz- und operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) leicht an. Die bewährte Markenstärke und das diversifizierte Produktportfolio untermauerten ihr Vertrauen in den trotz der Konjunkturunsicherheiten bestätigten Ausblick auf 2023. Dazu kämen die steigenden Margen, die Barmittelschöpfung und das Potenzial für Aktienrückkäufe./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2022 / 17:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2022 / 00:45 / EDT





