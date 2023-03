NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. In Phasen des wirtschaftlichen Abschwungs erwiesen sich die Betreiber von Internetportalen als widerstandsfähig, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die vom Management von Scout24 und dem Kontrahenten Rightmove in Aussicht gestellten Ziele seien mithin zu erreichen. Haupttreiber für den durchschnittlichen Umsatz je Nutzer seien die Preise./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 17:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 00:45 / EDT



