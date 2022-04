NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 nach Übernahmespekulationen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Marcus Diebel hält in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Übernahmepreis von 80 Euro je Aktie für gerechtfertigt angesichts des sehr gut berechenbaren Geschäftsmodells des Online-Portalbetreibers. Die jüngsten Nachrichten untermauerten seine Einschätzung, dass es im Sektor des Online-Rubrikengeschäfts verstärkt zu Übernahmen kommen wird. Scout24 sei vor diesem Hintergrund ein sehr attraktives Unternehmen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2022 / 10:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2022 / 10:18 / BST





