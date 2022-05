NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Analyst Marcus Diebel bezeichnete das Online-Anzeigenportal in einer am Freitag vorliegenden Studie als den attraktivste europäischen Internettitel. Scout24 biete eine zunehmende Umsatzdynamik, erziele hohe Barmittelzuflüsse, wolle in den kommenden zwölf Monaten eigene Aktien im Umfang von sechs Prozent der Marktkapitalisierung zurückkaufen und könnte zudem übernommen werden./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 00:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 00:29 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.