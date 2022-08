NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 nach angehobenen Jahreszielen von 72 auf 73 Euro hochgesetzt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie wurde zugleich auf der 'Analyst Focus List' bestätigt. Er habe seine Schätzungen für die Margen und damit das operative Ergebnis 2022/2023 weiter nach oben revidiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie zu dem Online-Immobilienmarktplatz. Socut24 stehe "wie ein Fels in der Brandung", hatte er bereits am Vortag gelobt./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2022 / 13:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2022 / 13:59 / BST





