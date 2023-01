LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 70 auf 57,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. 2022 sei für den Internet-Sektor kein gutes Jahr gewesen, im neuen Jahr erschienen die Perspektiven nun aber tendenziell etwas besser, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Konjunkturrisiken und vereinzelt angespannter Bilanzen sei allerdings die Auswahl der richtigen Aktien unumgänglich. Bevorzugte Werte seien Auto Trader, MoneySupermarket und Delivery Hero. Zalando wirke auf ihn recht teuer bewertet. Für Scout24 kürzte er aber seine Umsatzschätzungen wegen der Perspektiven am wichtigen Immobilienmarkt./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2023 / 12:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.