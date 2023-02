LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 57,70 Euro belassen. Das Schlussquartal 2022 des Online-Immobilienmarktplatzes habe wie erwartet Schwäche in der Geschäftskunden-Sparte gezeigt, ansonsten aber Stärke, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2023 entspreche den bereits mit den Drittquartalszahlen ausgegebenen Zielen. Zwar beinhalteten die Konsensschätzungen schon das angepeilte zwölfprozentige Umsatz- und 13-prozentige Ergebniswachstum (Ebitda). Doch angesichts der vergleichsweise schwachen Aktienkursentwicklung sei dies eine beruhigende Botschaft. Als einzige kleine mögliche Enttäuschung sieht Ross, dass Scout24 kein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 07:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2023 / 07:23 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.