LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Zahlen und einem Ausblick auf 2023 von 57,70 auf 61,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Sicht auf die erwartbaren Zahlen in diesem Jahr sei gut, schrieb Analyst Andrew Ross in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management führe die Geschäfte des Online-Marktbetreibers ordentlich und die operative Wirkung sei ersichtlich./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2023 / 21:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 05:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.