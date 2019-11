NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Online-Marktplatzbetreiber habe beim Umsatz wie erwartet abgeschnitten, während das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit enttäuscht habe, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder überrasche AutoScout24 weiter positiv, während Immobilienscout24 und die dritte Sparte Customer Services etwas schwache Resultate präsentiert hätten./la/mis



