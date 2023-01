HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Secunet auf "Buy" mit einem Kursziel von 375 Euro belassen. Starkes Wachstum, aber hohe Kosten, titelte Analyst Felix Ellmann in einer am Montag vorliegenden Studie nach den vorläufigen Zahlen des IT-Sicherheitsdienstleisters für 2022. Die Gewinnentwicklung im ersten Quartal könnte sehr schwach ausfallen und davon abgesehen dürfte Secunet wie üblich einen sehr konservativen Ausblick geben. Kursrückschläge könnten aber als Kaufchancen gesehen werden, da das größere Bild attraktiv bleibe. Die Aktie jedenfalls sei von hoher Qualität und die Anlagestory biete beeindruckendes Aufwärtspotenzial./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2023 / 11:35 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.