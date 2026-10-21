SFC Energy Aktie
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WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
SFC Energy Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für SFC Energy anlässlich einer MPCM-Investorenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Nachfrage von Kunden aus dem Verteidigungsbereich sei weiterhin stark, schrieb Malte Schaumann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies dürfte den Auftragsbestand des Brennstoffzellen-Herstellers stützen und die Wachstumsaussichten für 2027 untermauern./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 16:35 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SFC Energy AG Buy
|
Unternehmen:
SFC Energy AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17,62 €
|
Abst. Kursziel*:
64,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,53%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SFC Energy AG
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Analysen zu SFC Energy AG
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