HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SFC Energy mit einem Kursziel von 27,50 Euro auf "Buy" belassen. Der Brennstoffzellenspezialist habe nach der kürzlich erfolgten Anhebung der Prognose mit seinen finalen Ergebnissen auch ein starkes drittes Quartal bestätigt, schrieb Robert-Jan van der Horst am Mittwoch. Das Schlussquartal dürfte zwar etwas schwächer ausfallen, doch die konkreten Wachstumstreiber böten dem Unternehmen für 2027 attraktive Perspektiven./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 17:14 / GMT

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