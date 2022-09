MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Add" mit einem Kursziel von 6,60 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Kohlenstoff-Spezialisten bis 2023 angehoben und habe damit vor allem seine vorsichtigere Haltung zum kommenden Jahr aufgegeben, schrieb Analyst Martin Schnee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem der Bereich Carbonfasern dürfte von geringeren Rohstoffpreisen profitieren, bei einer zugleich nur moderat abgeschwächten Nachfrage. Das sollte nur zu einem geringfügigen Margenrückgang führen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2022 / 09:40 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST



