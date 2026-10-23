SGL Carbon Aktie

4,90EUR 0,16EUR 3,38%
SGL Carbon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301

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23.10.2026 19:54:55

SGL Carbon SE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,50 Euro belassen. Aus dem Verkauf der Karbonfaserproduktion im US-amerikanischen Moses Lake hatte Analyst Henrik Paganetty in seinem Bewertungsmodell bislang keine nennenswerten Erlöse berücksichtigt. Deshalb stelle die Transaktion zu 70 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Erwartungen eine positive Überraschung dar, schrieb er am Freitag./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
5,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4,80 € 		Abst. Kursziel*:
14,58%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,36%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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19:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
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07.10.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 SGL Carbon Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

SGL Carbon SE 4,90 3,38% SGL Carbon SE

Aktuelle Aktienanalysen

19:55 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:54 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
18:37 Volvo Car AB Registered b Neutral JP Morgan Chase & Co.
18:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
18:19 L'Oréal Kaufen DZ BANK
17:36 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
17:36 Eni Kaufen DZ BANK
15:36 Raiffeisen neutral Barclays Capital
14:58 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:57 Barclays Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:57 Deutsche Bank Buy UBS AG
14:56 Nestlé Neutral UBS AG
14:56 Barclays Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:55 Zurich Insurance Neutral UBS AG
14:55 KRONES Kaufen DZ BANK
14:54 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:54 Roche Outperform RBC Capital Markets
14:53 arGEN-X Kaufen DZ BANK
14:53 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:53 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
14:52 Nestlé Kaufen DZ BANK
14:52 RENK Kaufen DZ BANK
14:51 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
14:50 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
14:50 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
14:49 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
14:42 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
14:41 VINCI Buy Deutsche Bank AG
14:41 Sartorius vz. Buy UBS AG
14:40 L'Oréal Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:40 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
14:40 Roche Buy UBS AG
14:40 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
14:40 RELX Buy Deutsche Bank AG
14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Hermès Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
14:39 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
14:39 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:38 KRONES Buy Deutsche Bank AG
14:36 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:36 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
14:35 RELX Overweight Barclays Capital
14:35 Barclays Buy Deutsche Bank AG
14:35 Hermès Equal Weight Barclays Capital
14:34 arGEN-X Overweight Barclays Capital
14:33 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
14:33 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
14:33 Hermès Outperform Bernstein Research
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