HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SGL Carbon von 3,50 auf 4,20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das höhere Kursziel begründete Analyst Benjamin Pfannes-Varrow in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit seinen gesunkenen Schätzungen für die Investitionsausgaben des Kohlefaserspezialisten. Mit Blick auf 2020 bleibt er generell vorsichtig und sieht insbesondere auch Risiken für den Geschäftsbereich Graphite Materials & Systems (GMS)./ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2019 / 18:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.