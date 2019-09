LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat die B-Aktie von Shell nach einer Fachkonferenz der Bank auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Die aktuellen Bewertungen von Aktien aus der Öl- und Gasbranche zeugen laut einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie der Analystin Lydia Rainforth vom Pessimismus der Investoren. Dennoch seien die europäischen auf Förderung und Vertrieb ausgerichtet Unternehmen zuversichtlich, die Kosten gering halten und sogar noch Ausschüttungen an die Aktionäre stemmen zu können. Der Ölkonzern Shell etwa habe sein Auskehrungsziel in Höhe von 125 Milliarden Dollar zwischen 2021 bis 2025 bekräftigt./ck/ajx





Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2019 / 13:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2019 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.