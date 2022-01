NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Shell B-Aktie bei einem Kursziel von 2500 Pence mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Christyan Malek zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie optimistisch für den europäischen Öl- und Gassektor im laufenden Jahr. Bei einem für 2022 angenommenen Brent-Ölpreis von durchschnittlich 78 US-Dollar rechnet er mit einer branchenweiten Free-Cashflow-Rendite von 14,5 Prozent. Mit einem prognostizierten Gewinnanstieg (EPS) von 40 Prozent sollte auch die Ergebnisdynamik herausragend bleiben, schrieb der Experte./edh/ag



