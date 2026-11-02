Shell Aktie
|47,25EUR
|-1,32EUR
|-2,71%
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Shell von 53 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Bilanz ermögliche immense Ausschüttungen, schrieb Michele della Vigna am Freitag nach dem Quartalsbericht des Ölkonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:32 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy
|
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
39,47 £
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
39,34 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michele della Vigna
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
15:58
|Handel in Europa: STOXX 50 notiert am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|LSE-Handel: FTSE 100 am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|47,25
|-2,71%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:52
|Ryanair Buy
|UBS AG
|14:49
|Linde Halten
|DZ BANK
|14:47
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|14:40
|AstraZeneca Overweight
|Barclays Capital
|14:27
|DWS Group Buy
|UBS AG
|14:24
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:23
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:22
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:16
|Polytec verkaufen
|Baader Bank
|14:08
|Shell Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:03
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:51
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:43
|Santander Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:40
|BP Buy
|UBS AG
|13:40
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|13:31
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:30
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:29
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:27
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|12:40
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|BP Kaufen
|DZ BANK
|12:32
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:32
|BBVA Neutral
|UBS AG
|12:31
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:31
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:28
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:27
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:24
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|12:23
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|12:22
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|12:21
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|12:20
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:17
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|12:14
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:21
|Roche Neutral
|UBS AG
|10:50
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|10:43
|BAT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:27
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|10:22
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:13
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research