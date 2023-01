NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Wie der Analyst Raj Jilka in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, wurde der Ölkonzern auf die Liste der 20 europäischen "Top Picks" für 2023 gesetzt. Während Rohstoffe wie Rohöl derzeit besonders knapp seien, glauben die Experten, dass die Preise länger hoch bleiben. Shell sei davon ein Profiteur./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 10:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2023 / 19:00 / ET



