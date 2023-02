NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 3100 Pence belassen. Analyst Giacomo Romeo hob in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das gute Abschneiden der Gassparte hervor. Das sollte Sorgen rund um die Terminals für Flüssiggas zerstreuen. Der Aktienrückkauf sei mit vier Milliarden US-Dollar um eine Milliarde Dollar geringer ausgefallen als von ihm erwartet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2023 / 03:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2023 / 03:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.