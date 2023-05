NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Shell auf "Buy" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die Erstquartalsberichte der europäischen Ölkonzerne hätten bestätigt, dass Ausschüttungen die wichtigste Aktienstütze in einem sich verschlechternden makroökonomischen Umfeld seien, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Shell-Aktie bleibe bis zum Kapitalmarkttag des Unternehmens Mitte Juni aufgrund des Potenzials beim Dividendenwachstum seine erste Wahl im Sektor./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2023 / 15:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2023 / 19:05 / ET



