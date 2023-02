NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell nach einer Präsentation zum Flüssiggas-Geschäft (LNG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3200 Pence belassen. Die Gasnachfrage in Europa habe 2022 etwa um zehn Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die LNG-Importe seien wegen des russischen Lieferstopps deutlich stärker gestiegen als die globale Verfügbarkeit. Die Differenz sei zu Lasten anderer Käufer gegangen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:51 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2023 / 12:51 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.