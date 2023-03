NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Es überrasche wenig, dass der Öl- und Gaskonzern während seines jährlichen ESG-Udpates keine strategische Neuausrichtung angekündigt und mögliche Aktualsierungen auf den Kapitalmarkttag im Juni verschoben habe, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zugleich habe Shell jedoch nachdrücklich die eigene Verpflichtung bekräftigt, bis 2050 netto emissionsfrei zu sein./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 13:37 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 13:37 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.