NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Shell auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2900 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit seinen Gedanken rund um den Kapitalmarkttag am 14. Juni und den diesbezüglichen Erwartungen von Investoren. Er merkte an, dass sich die Aktie bislang in diesem Jahr relativ gut geschlagen habe, in den vergangenen Wochen anlässlich der Veranstaltung aber eine schwächere Entwicklung gezeigt habe./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:03 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 15:03 / EDT



