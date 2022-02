LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die 20 bis 30 Prozent des operativen Ergebnisses, die an die Aktionäre zurückfließen sollen, würden nun zunehmend als Untergrenze angesehen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie änderte ihr Renditeprofil für das zweite Halbjahr auf 30 Prozent und für 2023 auf 35 Prozent./edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2022 / 12:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2022 / 12:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.