NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Shell vor Quartalszahlen von 2700 auf 2850 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er bleibe für Öl und Ölaktien optimistisch und rechne mit dem Beginn eines mehrjährigen Superzyklus, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine bevorzugten Kaufempfehlungen seien Shell, Eni, Neste und Repsol. Deren Aktien sollten vom starken Engagement im Bereich Flüssigerdgas (LNG) und/oder einer beginnenden Dieselknappheit profitieren./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2022 / 16:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.