NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Die von Brasiliens Regierung angekündigte Zusatzsteuer auf Ölexporte sei eine negative Überraschung und rücke die Überbesteuerung der Ölkonzerne wieder in den Fokus, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Schritt untermauere aber seine These eines anstehenden weiteren "Superzyklus". Bei den großen, global aufgestellten europäischen Ölkonzernen mit dem größten Engagement in Brasilien wie Shell, Totalenergies und Equinor sollten die Auswirkungen der Maßnahme sehr begrenzt bleiben. Deren Leidtragender sei vor allem der portugiesische Vertreter Galp mit seiner hohen Abhängigkeit von brasilianischem Öl, weshalb Lofting dessen Aktie abstufte./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 18:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2023 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.