ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Shell nach Zahlen von 2700 auf 2450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das bereinigte Nettoergebnis sei schwächer gewesen als am Markt angenommen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Produktionsziele für das erste Quartal seien schwach und die Prognosen für den Barmittelzufluss in den einzelnen Segmenten rechtfertigten einer Reduzierung der Aktienrückkäufe, impliziere aber auch Spielraum für Verbesserungsmaßnahmen in puncto Geschäftsentwicklung./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2020 / 20:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.