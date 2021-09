ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 1860 Pence belassen. Vorstandschef Ben van Beurden habe auf die derzeit schwierige Stimmung für Aktien aus dem Ölsektor hingewiesen, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe sich jedoch optimistischer mit Blick auf bedeutende und spannende Entwicklungen in der Energiebranche geäußert./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 23:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 23:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.