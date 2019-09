NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für die B-Aktien von Royal Dutch Shell nach einem Angriff auf die größte Erdölraffinerie in Saudi-Arabien auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Unter den europäischen Branchenwerten zählten vor allem Equinor, aber auch BP und Eni zu den Werten, die von steigenden Ölpreisen besonders profitieren dürften, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Montag vorliegenden Studie. Shell aber gehöre weiter neben BP und Galp zu seinen bevorzugten Sektortiteln für 2019./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / 05:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.