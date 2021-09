NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Shell auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Der Ölkonzern habe positiv überrascht, da ein größerer Teil des Bar-Erlöses aus dem Verkauf des Permian-Gebietes für die Rückzahlung an die Aktionäre als für den Schuldenabbau verwendet werde, lobte Analyst Christyan Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Druck, Permian zu verkaufen, unterstreiche die verstärkte Wertorientierung. Angesichts des hohen Kurspotenzials von rund 50 Prozent bleibt die Aktie weiter sein Favorit im Ölsektor./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2021 / 01:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2021 / 01:56 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.