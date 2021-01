NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Shop Apotheke nach der Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 120 auf 175 Euro angehoben. Das Chance-/Risiko-Potenzial der Aktie sei auf dem aktuellen Kursniveau nicht mehr so gut, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. 2021 bräuchte es schon ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft um mehr als rund ein Viertel, um den Kurs weiter anzutreiben. Das sei gar nicht so einfach./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2021 / 11:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2021 / 19:00 / ET



