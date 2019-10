LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Shop Apotheke mit "Overweight" und einem Kursziel von 45 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen und sein Schweizer Konkurrent Zur Rose seien als Marktführer unter den Online-Medikamentenhändlern gut positioniert, um von diesem Wachstumsmarkt zu profitieren, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor allem die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland könnte sich als entscheidender Faktor erweisen. Dazu seien beide Aktien günstig bewertet./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 12:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 15:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.