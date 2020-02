ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach einem Fachgespräch über den Kauf des Iberdrola-Anteils an Siemens Gamesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Ein Experte sehe eine nur begrenzte Wahrscheinlichkeit, dass Siemens ein Pflichtangebot für die übrigen Aktionäre abgeben müsse, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Siemens bleibt er positiv gestimmt, für die Aktie sei dieses Jahr wohl gespickt mit positiven Kurstreibern./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2020 / 15:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.