ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 127 auf 117 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie und des Ölpreis-Schocks kürzte Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen für europäische Investitionsgüter-Unternehmen. Die gute Nachricht sei, dass die Bilanzen wesentlich besser seien als zur Zeit der Weltfinanzkrise und die Bewertungen sich deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt bewegten. Anleger sollten nun auf Qualität achten. Zu bevorzugen seien auch Unternehmen, die sich Umwelt- und sozialen Aspekten und einer nachhaltigen Unternehmensführung (ESG) verpflichteten sowie attraktiv bewertete Titel von Konzernen im Wandel wie Siemens./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2020 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





