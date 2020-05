NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens nach einer Telefonkonferenz mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 91,75 Euro belassen. Die kurzfristige Nachfrage nach Produkten des Elektrotechnikkonzerns dürfte von der Corona-Krise stark in Mitleidenschaft gezogen werden, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie. Siemens zeichne sich aber durch eine solide Bilanz und einen weiter steigenden Free Cashflow aus./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 13:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.