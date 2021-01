FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach Eckdaten von 140 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern habe es offenbar gelernt, seinen technologischen Vorsprung nun auch in bare Münze umzuwandeln, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konzern sei in einer einzigartigen Position, um seine Stärke in der digitalen Welt zu nutzen. Er sei auch ein wichtiger Profiteur staatlicher Konjunkturprogramme./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2021 / 07:19 / GMT



