HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern sei mit der schon erfolgten Abspaltung der attraktiven Medizintechniksparte sowie des Energiegeschäfts den entsprechenden Plänen von Konkurrent General Electric (GE) um Jahre voraus, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu stehe Siemens 2022 wohl ein weiteres starkes Jahr bevor. Dementsprechend sollte sich der Konglomeratsabschlag der Aktie mit der Zeit verringern./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 17:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.