NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Simon Toennessen begründete das höhere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit einer deutlich verbesserten Bilanz des Industriekonzerns. Er rechnet überdies mit einem guten ersten Quartal 2022. Im Fokus stehen dürfte hierbei ein über Erwarten gutes Digitalgeschäft./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 14:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.