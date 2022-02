FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein besserer Start in das Geschäftsjahr wäre kaum möglich gewesen, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Marktbedingungen seien derzeit günstig, Siemens profitiere aber auch von seinem innovativen Portfolio in den Bereichen Automatisierung, Digitalisierung und Emissionsmanagement. Diese machten das Unternehmen zu einem relativen Gewinner./tih/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2022 / 07:13 / GMT



