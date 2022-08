NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 159 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Umsatzprognosen für den Industriekonzern. In puncto Profitabilität hätten die Resultate zwar ein durchwachsenes Bild gezeichnet, doch im Vergleich zu anderen von ihr beobachteten Wettbewerbern stächen die Münchener wegen ihres sehr starken Barmittelzuflusses (Free Cashflow) immer noch positiv hervor./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 19:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



