NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Siemens nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 171 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe mit soliden Zahlen die Erwartungen übertroffen, wobei der schwache Barmittelzufluss deutlich dahinter zurückgeblieben sei, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die überraschend gute Entwicklung der Sparten Digital Industries und Smart Infrastructure lasse positive Rückschlüsse für Schneider Electric zu. Der angehobene Ausblick von Siemens sollte zudem die Konsensschätzungen für das Unternehmen steigen lassen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 23:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.