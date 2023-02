FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern baue den Marktanteil in den Bereichen Automation und Elektrifizierung aus, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach dem besser als erwartet ausgefallenen operativen Ergebnis (Ebita) im ersten Geschäftsquartal und der Anhebung des Ausblicks erhöhte der Experte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2023 / 07:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.