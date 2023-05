ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Siemens von 165 auf 181 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Misch- und Industriekonzern dürfte 2023 weiter stark abschneiden und auch für 2024 seien die Voraussetzungen dank des Auftragsbestands und solider Wachstumstrends bestens, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er vor allem auf die positiven Trends in den Sparten Digital Industries, Smart Infrastructure und Mobility./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2023 / 14:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2023 / 14:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.