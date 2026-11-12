Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen mit einem Kursziel von 210 Euro auf "Buy" belassen. Die Perspektiven für die Münchner seien über 2030 hinaus vielversprechend, schrieb Gael de-Bray am Mittwoch nach Zahlen und Ausblick. Rechenzentren würden zu einem zusätzlichen Faktor für das Aktienszenario, ohne aber dessen Grundlage zu sein. Er schätzt, dass sie bis 2040 beim Wachstum des Strombedarfs wohl ein Fünftel ausmachen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
210,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
126,50 €
|
Abst. Kursziel*:
66,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
134,06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
56,65%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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