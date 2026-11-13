Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 212 auf 200 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel hob am Donnerstag im Nachgang der Geschäftszahlen und des Ausblicks zwar seine Prognosen. Dies werde beim Kursziel allerdings von der gesunkenen Branchenbewertung überlagert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 05:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
126,50 €
|
Abst. Kursziel*:
58,10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
133,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,08%
|
Analyst Name::
Ajay Patel
|
KGV*:
-
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