ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Energy mit "Buy" und einem Kursziel von 26 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Marktfokus liege auf dem rückläufigen Geschäft mit großen Gasturbinen, das bei der jüngst an die Börse gegangenen Siemens-Abspaltung aber nur rund zehn Prozent des Umsatzes ausmache, schrieb Analyst Supriya Subramanian in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Wachstum der anderen Bereiche mache diese Schwäche mehr als wett. Zudem sollten die Fortschritte auf der Kostenseite die Margen steigern./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2020 / 16:45 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.