NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Energy nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die nun eigenständige Energiesparte von Siemens habe zwar schwächer als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. So habe der Auftragseingang in der Kraftwerkssparte Gas and Power enttäuscht. Allerdings sei die Anlagestory attraktiv, da Siemens Energy durch unternehmensinterne Maßnahmen Verbesserungen erreichen könne./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2020 / 02:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2020 / 02:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.